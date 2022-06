Le Liban va importer du gaz d’Égypte pour alimenter ses centrales électriques

L'annonce d'un possible contrat gazier entre les deux pays remonte à l'été 2021 et la volonté, appuyée par les États-Unis, de trouver une solution aux pénuries d'électricité , un problème endémique au Liban.Les importations cumulées, électricité de Jordanie et gaz d'Égypte, permettraient, selon le gouvernement libanais, de faire passer l'approvisionnement quotidien en électricité du pays de seulement quelques heures (faute de carburants pour alimenter ses centrales électriques) à dix heures.Le Liban, qui importe en ce moment du fioul d'Irak, veut réorganiser le secteur de l'électricité. L'objectif est d'augmenter l'offre pour justifier une hausse des prix et ainsi remplir les caisses vides d'EDL. La compagnie publique nationale contrôle 90% des activité de production, de transport et de distribution d'électricité du pays.Déjà, en 2009 , un accord avait été trouvé pour la livraison de 600 millions de m3 de gaz naturel égyptien au Liban via le "Pan-arab natural gaz pipeline' et la Syrie.