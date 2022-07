Le Liban tente de relever le défi d'une bonne saison touristique estivale

LIBAN. "Malgré les tensions politiques, la stabilité est toujours bien présente... Des infrastructures sont disponibles dans de nombreuses villes, qui attirent le tourisme entrant", assure Walid Nassar. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision américaine en arabe Alhurra TV, le ministre libanais du tourisme se veut confiant. Il attend des revenus touristiques d'environ 3,5 mrds$ (3,3 mrds€) durant la saison estivale.



Fin juin 2022, il évoquait déjà un chiffre compris entre 3 et 3,5 mrds$ parlant d'"un été prometteur".



Selon les statistiques officielles, sur les six premiers mois de l'année 2019, ils étaient 923 820 à se rendre au Liban et plus que 199 700 sur la même période en 2020.



Plus de 4 millions de touristes visitait ce pays sur les neuf premiers mois de l'année avant la pandémie. Ce nombre ne devrait pas, selon Walid Nassar, dépasser les 1,2 million du début de l'année à fin septembre 2022. Et encore, à condition que ses prévisions s'avèrent juste.