Le Liban retrouve un Premier ministre avec Hassan Diab

Hassan Diab se tourne vers la rue qui réclame un gouvernement de technocrates. "De par ma position d'indépendant, je vous parle en toute franchise et transparence. Ces derniers soixante-quatre jours, j'ai entendu vos voix exprimant douleur et colère", soulignait-il après se nomination. "Je suis un technocrate et les technocrates auront la priorité", assure-t-il. Dès le début des manifestations, il avait apporté son soutien au peuple libanais, indiquant qu'il s'était "uni pour défendre ses droits à une vie libre et digne."



Certains manifestants ont cependant mal réagi regrettant qu'Hassan Diab n'était pas issu des rangs sunnites. Le régime confessionnel libanais réserve traditionnellement le poste de Premier ministre à un Sunnite, celui de président du Parlement à un Chiite et celui de Président de la République à un Chrétien. Cette nomination va donc créer un déséquilibre au pouvoir entre chiites et sunnites.