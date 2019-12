Le Liban n'arrive pas à trouver de Premier ministre

LIBAN. Pour la seconde fois, Michel Aoun, président de la République libanaise, a décidé, lundi 16 décembre 2019, de reporter les consultations parlementaires destinées à enfin donner un Premier ministre au pays.Déjà prévues le 6 décembre 2019, elles avaient dû être annulées après le désistement de Samir Khatib, alors seul candidat pour ce poste . Le report s'explique, selon la présidence libanaise, par un "souhait du premier ministre Hariri". La nouvelle date retenue est le jeudi 19 décembre 2019.Cette annonce s'est traduite par de violents heurts à Beyrouth entre des militants chiites et des policiers, dans la nuit du 16 au 17 décembre, causant plusieurs dizaines de blessés. Depuis quelques jours, les jeunes des deux mouvements (Hezbollah et Amal) s'en prennent violemment aux manifestants qui protestent contre le gouvernement sortant.En pleine crise sociale et économique, le Liban se trouve confronté à d'incessantes manifestations depuis mi-octobre 2019 demandant un renouvellement des membres de la classe politique jugés incompétents et corrompus. Elles ont entraîné la démission du Premier ministre Saad Hariri le 29 octobre 2019. Depuis, le pays se cherche un Premier ministre, qui doit absolument être chiite. Le candidat le plus plausible reste le sortant, mais, refusant un gouvernement de technocrates comme demandé par la rue, il n'arrive pas à obtenir l'assentiment de tous les autres blocs politiques. Un aval pourtant indispensable pour assurer l'équilibre entre les différentes communautés religieuses qui gouvernent le pays.