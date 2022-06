Le Liban menace d'expulser les réfugiés syriens s'il n'obtient pas 3,2 mrds$ d'aides internationales

"La situation n'est plus tenable", assure Hector Hajjar. Son Premier ministre Najib Mikati a été plus direct que lui en déclarant "le Liban n'est plus en mesure de porter un tel fardeau." Il appelle "la communauté internationale à coopérer avec le Liban pour rapatrier les déplacés syriens." Et prévient que, sans soutien, "Beyrouth prendra une décision qui n'est pas souhaitable pour les pays occidentaux, à savoir l'expulsion des Syriens."Le Liban et ses 6,7 millions d'habitants demeure le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés par habitant et kilomètres carrés au monde selon le HCR. C'est aussi un état qui traverse, depuis 2019, la plus grande crise économique et sociale de son histoire - qualifiée d'une des pires au monde depuis 1850 par la Banque mondiale - et qui se trouve en cessation de paiement depuis mars 2020 Le HCR estime à 6,6 millions le nombre de réfugiés syriens dont 5,6 millions présents dans des pays voisins de la Syrie. La Turquie en accueille le plus grand nombre (3,72 millions au 16 juin 2022). Le Liban 839 000 (malgré l'objectif du PRCL d'en aider 1,5 million), la Jordanie 675 000, l'Irak 260 680 et l'Égypte 141 300 selon les derniers chiffres au 16 juin 2022 de l'Agence des Nations unies aux réfugiés.Expert missionné par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, Olivier De Schutter indiquait, en mai 2022 , dans un rapport: "les dirigeants politiques sont complètement déconnectés de la réalité, y compris du désespoir qu'ils ont créé en détruisant la vie des gens. Il décrit également le Liban comme l'un des pays les plus inégalitaires au monde, mais les dirigeants semblent au mieux ignorer cela et au pire se sentir à l'aise avec cela". Il parlait même d'"État défaillant".Les Nations unies ont placé la crise du Liban en alerte rouge le 16 juin 2022. Najat Rochdi estime que 2,2 millions de personnes ont un besoin d'aide urgente pour leur assurer l'accès à la nourriture et aux autres besoins de base jusqu'à la fin de l'année. Un chiffre en augmentation de 46% par rapport à 2021.