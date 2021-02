Le Liban et la Tunisie enregistrent les plus fortes capacités productives des pays méditerranéens en développement

Avec un ICP de 33,7 pour la dernière année de référence des données (2018), le Liban se classe en tête des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. La Tunisie (33,2 d'ICP, le même que le Monténégro) le seconde obtenant la troisième place du continent africain derrière l'Afrique du Sud (74e mondiale avec 34 d'ICP) et l'Île Maurice (46e avec 37,4 d'ICP). La Tunisie enregistre d'excellents scores sur les catégories secteur privé (indice de 83,8), capital humain (56,8) et capital naturel (58).



"Alors que les pays luttent contre la crise sanitaire, renforcer les capacités productives de leurs économies pour tendre vers une croissance inclusive et durable est plus nécessaire que jamais", commente Mukhisa Kituyi, secrétaire général de la CNUCED.



A titre de comparaison, dans la région, l'Algérie n'atteint qu'un Indice des capacités productives de 27,8, la Libye de 24,2, l'Égypte de 29,4 et le Maroc de 30,5. Plus à l'est, la Jordanie se situe à 31 d'ICP, la Syrie à 24,7, et la Palestine à 31,3. "D’une manière générale, de nombreux pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les pays enclavés, se trouvent en recul dans tous les domaines de l’ICP, à l’exception du capital naturel. "C’est en grande partie dû à leur dépendance excessive aux exportations de matières premières et à une production limitée à quelques secteurs", indique un communiqué de la CNUCED. Le texte relève notamment "des lacunes significatives" dans des aspects clés liés aux capacités productives, notamment en lien avec les changements structurels, les institutions, l’énergie, les technologies de l’information et de la communication (TIC) et le capital humain". Ainsi, la Turquie n'atteint qu'un indice de 34,3, handicapée par ses notes obtenues en terme de transport (18,2) et et de TIC (12,7).



"Il n'existe pas de feuille de route universelle pour favoriser le développement des capacités productives et la transformation structurelle d’une économie", précise Paul Akiwumi. Selon lui, "les politiques doivent être élaborées au niveau national en prenant en compte les contraintes, les opportunités et les avantages comparatifs propres à chaque pays."





* Capital humain, capital naturel, énergie, transport, technologies de l'information et de la communication (TIC), institutions, secteur privé, changement structurel.