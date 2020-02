Le Liban en plein chaos économique

LIBAN. Selon l’Administration centrale de la statistique (ACS) du Liban, le PIB réel du pays (hors inflation) a reculé de 4% au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018. Le PIB nominal dévisse moins, mais chute toute de même de -1,5% sur la même période. Le chiffre du second semestre n'est pas connu, mais il ne fait plus aucun doute que le Liban a subi en 2019 une période de récession. Le taux devrait se situer entre -2 et -4% selon les experts.



Les autres indicateurs ne sont pas meilleurs. L'endettement du pays, plus de 92 mrds $, représente environ 160% de son PIB. Le Liban souffre d'un grave déficit de sa balance des paiements et d'un déficit budgétaire de 11,9% en 2019 selon la Banque Mondiale. Sur la marché non officiel, la livre libanaise ne cesse de se déprécier face au dollar. L’Association des Banques du Liban (ABL) plafonne les retraits en devises et les transferts de fonds à l’étranger. Le chômage concernerait 40% de la population active. En novembre 2019, la Banque mondiale estimait que la moitié de la population passera à court terme sous le seuil de pauvreté.