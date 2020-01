Le Liban compte enfin un premier ministre mais la rue continue à s'enflammer

Premier ministre : Hassan Diab



Vice-premier ministre et ministre de la Défense : Zeina Akar

Ministre des Finances : Ghazi Wazni

Ministre de l'Intérieur et des Municipalités : Mohammad Fihmi

Ministre des Affaires étrangères et des Expatriés : Nassif Hitti

Ministre des Télécommunications : Talal Hawwat

Ministre de la Santé publique : Hamad Ali Hassan

Ministre de l'Energie et de l'Eau : Raymond Ghajar

Ministre des Travaux publics et des Transports : Michel Najjar

Ministre de l'Information : Manal Abdul Samad

Ministre des Déplacées : Ghada Chreim

Ministre de la Justice : Marie-Claude Najm

Ministre du Tourisme et des Affaires sociales : Ramzi Mcharrafieh

Ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur : Tarek Majzoub

Ministre de l'Industrie : Imad Hiballah

Ministre du Travail : Lamia Yammine

Ministre de l'Environnement et du Développement administratif : Demianos Kattar

Ministre de l'Economie et du Commerce : Raoul Nehme

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Vartiné Ohanian

Ministre de la Culture et de l'Agriculture : Abbas Mortada