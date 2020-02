Le Grec Apostolos Tzitzikostas prend la présidence du Comité européen des régions

UNION EUROPÉENNE. Gouverneur de la région de Macédoine centrale (Grèce) depuis 2014 (réélu en 2019), Apostolos Tzitzikostas a été élu, mercredi 12 février 2020 lors de la 138e session plénière du Comité européen des régions (CdR), président de cette institution. Il succède à Karl-Heinz Lambertz, sénateur de la Communauté germanophone de Belgique .



Créée en 1994 au sein du traité de Maastricht et siégeant à Bruxelles, cette structure réunit en une assemblée les représentants élus régionaux et locaux des vingt-sept Etats membres (329 membres). Sa mission est d'impliquer les autorités régionales et locales dans le processus décisionnel de l'UE et de les informer sur les politiques de l'UE. Elle a un rôle consultatif.



Egalement actuellement président de l'Association des régions grecques, le nouvel élu a été de 2010 à 2014, vice-gouverneur de la région de Macédoine centrale et député grec (2007-2009). Il appartient au parti Néa Dimokratia (Νέα Δημοκρατία - Nouvelle Démocratie).



Dans son discours d'investiture, il a évoqué trois grandes priorités pour son mandat : "L'Union européenne doit être au service des citoyens", "les régions et les villes doivent se concentrer sur la compréhension et la réponse aux profondes transformations des révolutions vertes, numériques et démographiques actuelles", "il faut renforcer la démocratie européenne en plaçant les régions et les villes en son coeur pour rapprocher l'Europe des citoyens".



Apostolos Tzitzikostas présidera le Comité européen des régions pendant deux ans et demi. Il sera assisté de son premier vice-président, Vasco Ilidio Alves Cordeiro, président du gouvernement régional des Açores (Portugal).