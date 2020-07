Le Français François-Louis Michaud nommé directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne

UE. Les députés européens ont confirmé, mercredi 8 juillet 2020 en séance plénière à Bruxelles par 343 voix pour, 296 contre et 56 abstentions, François-Louis Michaud, comme nouveau directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne (ABE). Il succède au Hongrois Adam Farkas qui a quitté l'ABE en janvier 2020 pour rejoindre l'Association des marchés financiers en Europe, un lobby de l'industrie financière.La Commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement avait pourtant émis un avis négatif (à une courte majorité : 24 contre, 23 pour et 10 abstentions) à cette candidature, dénonçant un manque d'égalité homme-femme dans le processus. Les Eurodéputés n'en ont pas tenu compte. Le communiqué du Parlement se contentant de stipuler : "la plénière n'a toutefois pas suivi la recommandation de la commission". Dans son discours de remerciement, François-Louis Michaud a cependant spécifié : "L'une de mes principales priorités en tant que directeur exécutif sera d'assurer l'équilibre entre les sexes à tous les niveaux de l'organisation."Issu de la Banque de France (1996-2000) et détaché à la Banque fédérale de réserve de New-York (2000-2004), François-Louis Michaud est actuellement directeur général adjoint à la Banque centrale européenne (BCE) qu'il a rejoint le 1er mars 2014. Il est diplômé en économie, finance et philosophie.Son mandat à l'ABE est de cinq ans renouvelable.L'ABE a quitté son siège de Londres pour cause de Brexit pour s'installer dans la tour Europlaza dans le quartier de la Défense, à l'Ouest de Paris.Créée en janvier 2011, l'Autorité bancaire européenne est une autorité indépendante de l'Union européenne dont le rôle est de "garantir un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles efficace et cohérent dans l'ensemble du secteur bancaire européen", comme l'indiquent ses statuts. Elle emploie quelque deux cent salariés.