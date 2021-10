Le Français EA Pharma s'apprête à acquérir le groupe espagnol Drasanvi

FRANCE / ESPAGNE. Le groupe pharmaceutique EA Pharma annonce officiellement, mercredi 20 octobre 2021, "être entré en négociations exclusives avec Drasanvi, en vue de l'acquisition majoritaire du groupe espagnol."



"Ces deux entités partagent une culture commune : celle du développement de produits différenciants et de haute qualité", commente Thierry Verne, Pdg d'EA Pharma dans un communiqué. Pour son homologue Oscar Lopez, fondateur de Drasanvi qui restera en poste, "cette fusion est un grand pas en avant dans son expansion internationale, nous renforcerons les deux entreprises, l'innovation et l'engagement envers la qualité continueront d'être nos marques de fabrique."



Créé voici vingt-cinq ans et avec un siège social à Villadangos del Páramo (province de Castille-et-León au nord du pays), le groupe familial Drasanvi (15 M€ de chiffre d'affaires et 200 salariés) se spécialise dans les compléments alimentaires, les cosmétiques naturels et la nutrition santé avec un millier de références. Il commercialise les marques Super Alimentos, Collmar, Botanical Bio, Immunol et Oseogen et Vital pur. Drasanvi possède trois sites de production en Espagne et sept filiales (Portugal, Liban, Costa Rica, Chili, Mexique, Pérou et Chine) pour ses activités internationales débutées en 2014 avec la création d'un département export. L'entreprise travaille également avec la France, l'Albanie, la Russie et le Royaume-Uni.