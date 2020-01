Le Français Covivio acquiert pour 620 M€ d'hôtels principalement en Italie

FRANCE / ITALIE. La société d'investissement française Covivio (ex-Foncière des Régions) annonce, lundi 6 janvier 2020, l'acquisition d'un portefeuille de huit hôtels auprès de l'Américain Värde Partners. Classés 5* ou 4* et représentant un total de 1 115 chambres, ces établissements sont situés à Rome (Palazzo Naiadi), Florence (Palazzo Gaddi), Venise (Dei Dogi et Bellini), Nice (Hôtel Plaza), Prague (Carlo IV) et Budapest (NY Palace et NY Residence). Le rachat, effectué via sa filiale Covivio Hotels (ex-Foncière des Murs, détenue à 43,2%), représente un montant total de 573 M€, travaux compris et signe son entrée sur le marché hôtelier italien.



L'opération deviendra effective à compter du second semestre 2020. Les établissements, à l'exception de l'hôtel Plaza à Nice, seront opérés sous les marques NH Collection, NH Hotels et Anantara Hotels & Resorts grâce à des baux long terme (15 ans extensible à 30 ans) avec loyer minimum garanti signés avec NH Hotel Group (filiale de Minor International), partenaire de Covivio depuis 2014.



La société d'investissement espère un rendement de 5,8% dont 4,7% de rendement minimum garanti.