Le FMI révise à la baisse les perspectives de la zone euro

Le FMI table désormais une croissance mondiale de 3,6% pour 2022 et 2023. A cause des conséquences indirectes de la guerre, les pays de la zone euro devraient n'atteindre que 2,8% de croissance en 2022, soit un recul de 1,1 point de pourcentage par rapport aux prévisions (+3,9%) livrées en janvier 2022 par le même organisme. En octobre 2021, ce chiffre était même de 4,3%.Les pays de cette zone se trouvent tous en retrait. Par exemple, l'Allemagne (2,1% de croissance) perd 1,7 point, l'Italie (2,3%) 1,5 point et la France (2,9%) 0,6% point. Cette tendances rejoint celle de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) estimant, en mars 2022, une perte de 1,4 point.Pour les perspectives 2023, les disparités s'élargissent avec une moyenne de la zone euro de 2,3% (-0,2 points), mais 2,7% pour l'Allemagne, 1,7% pour l'Italie et 1,4% pour la France.L'inflation européenne se trouve désormais à 7,5%, un niveau inédit. "Bien que plusieurs États auront besoin de consolider leurs finances publiques, cela ne doit pas empêcher les gouvernements d'offrir une aide ciblée aux réfugiés déplacés par le conflit, aux ménages touchés par la hausse des prix des aliments et de l'essence et à ceux affectés par la pandémie", conseille le chef économiste du FMI.La Russie est l’un des principaux producteurs de pétrole, de gaz, de métaux, et l’Ukraine, de blé et de maïs. "Les pays importateurs de ces produits en Europe, dans le Caucase, en Asie centrale, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne sont les premiers à pâtir de cette situation. Les augmentations de prix des denrées alimentaires et des combustibles vont nuire aux ménages à faible revenu dans le monde entier, y compris sur les continents américain et asiatique", commente Pierre-Olivier Gourinchas. "A la manière d'ondes sismiques qui se propagent à partir de l'épicentre d'un tremblement de terre, les répercussions économiques de la guerre se font sentir bien au-delà de la région, essentiellement par l'intermédiaire des marchés des produits de base, des échanges commerciaux et des liens financiers", précise la note.Selon l'institution de Bretton Woods, les PIB de la Russie et de l'Ukraine devrait se contracter respectivement de 8,5 et 35% en 2022.