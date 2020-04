Le FMI prévoit une résilience des économies des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée dès 2021

"La contraction mondiale projetée et la baisse dramatique de la demande mondiale qui en résulte ont déjà entraîné de fortes chutes dans les prix internationaux des produits de base qui affectent les exportateurs de produits alimentaires et non pétroliers", comme la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, pointe le rapport du FMI. L'institution s'attend à "des chocs supplémentaires de l'offre et de la demande" liés aux conséquences de la pandémie sur "le commerce, le tourisme, les envois de fonds, les conditions financières mondiales et les retombées sur les conditions de crédit intérieures, ainsi que les mesures de confinement." Ceci pourrait freiner sévèrement les échanges commerciaux et le développement du tourisme, notamment en Egypte et en Tunisie.Le FMI a déjà apporté une aide financière à la Jordanie et à la Tunisie pour les aider à lutter contre les conséquences de la pandémie. Il se félicite des mesures prises par tous les pays de la région : augmentation des transferts sociaux et des subventions pour des ménages ciblés en utilisant les programmes de protection sociale (Egypte, Maroc, Tunisie) ou recours aux transferts financiers en faveur des chômeurs et des auto-entrepreneurs (Egypte, Tunisie). L'Egypte et la Jordanie ont assisté les entreprises affectées dans les secteur du tourisme ou exportatrices. Le Maroc et la Tunisie sont venus en aide aux Pme par le biais de prêts garantis et subventionnés, voire par des exonérations fiscales en Egypte ou des reports au Maroc."La pandémie actuelle devrait donc augmenter les déficits publics d'environ 1,5% en moyenne, jusqu'à plus de 2% du PIB en Egypte et au Maroc", souligne le rapport. Le texte précise que certains pays ont réduit leur taux directeur monétaires (Jordanie, Tunisie) avec des baisses pouvant atteindre les 25 points de base comme au Maroc et même 300 points en Egypte.