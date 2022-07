Le FMI presse l’Égypte d’accélérer ses réformes fiscales et structurelles

ÉGYPTE. Mardi 26 juillet 2022, le Fonds monétaire international (FMI) a estimé que l’Égypte devait faire des « progrès décisifs » en matière de réformes fiscales et structurelles. Dans sa dernière évaluation, le conseil d’administration de l’institution de Bretton Woods, les jugent indispensables pour "stimuler la compétitivité économique, améliorer la gouvernance et renforcer sa résilience face aux chocs".Dans le cadre d'un accord de confirmation de 5,2 mrds$ (5,13 mrds€) obtenus par l'Égypte en 2020 auprès du FMI pour contrer les effets de la pandémie, une évaluation a été effectuée alors que la dernière tranche a été versée en juin 2022. Elle "devrait éclairer les discussions en cours sur l’engagement futur du fonds avec l’Égypte", précise un communiqué de l'institution. Le FMI avait, début juillet 2022, indiqué qu'il poursuivait ses discussions avec l'Égypte afin de convenir d'un mécanisme de financement élargi pour soutenir ses réformes politiques et économiques.Cette demande de facilité de financement étendue, pour accompagner son programme économique global, a été effectuée en mars 2022 . Selon le FMI, l’Égypte "demeure vulnérable à cause de sa dette publique élevée et des besoins de financement bruts importants". Ses responsables indiquent que les réformes doivent aussi accompagner le développement du secteur privé et réduire le rôle de l’État.