Le FMI critique la lenteur dans la mise en œuvre des réformes au Liban

Le soutien du FMI demeure pourtant absolument indispensable pour le pays, en défaut de paiement depuis mars 2020 et dont la monnaie ne cesse de s'affaiblir. Selon une étude menée en juillet 2022 par l'université Hopkins (États-Unis), la livre libanaise (LBP) arrive troisième parmi les devises qui ont le plus perdues de valeur face au dollar américain depuis 2020 (chute de 91,96%). Elle devance même la livre syrienne (5ème avec une baisse de 77,11%), pourtant pays en guerre.Huit habitants sur dix se trouvent sous le seuil de pauvreté. "L'économie libanaise reste gravement déprimée par l'impasse persistante sur des réformes économiques indispensables et par une forte incertitude", commente Ernesto Ramirez Rigo. Le chef de la délégation enfonce le clou : "Le PIB s'est contracté de plus de 40 % depuis 2018, l'inflation reste à trois chiffres, les réserves de change diminuent et le taux de change parallèle a atteint 38 000 LBP par USD. Au milieu de l'effondrement des recettes et de la suppression drastique des dépenses, les institutions du secteur public sont défaillantes, et les services de base à la population ont été drastiquement réduits. Le chômage et la pauvreté atteignent des taux historiquement élevés." En mai 2022 , Olivier de Schutter, expert missionné par le Conseil des droits de l'homme aux Nations unies, qualifiait le Liban d'"État défaillant" et s'avérait très sévère sur la gouvernance : "l'impunité, la corruption et les inégalités structurelles ont été intégrées dans un système politique et économique vénal conçu pour faire échouer ceux qui sont en bas de l’échelle, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi".Le Fonds humanitaire pour le Liban (LHF) a accordé, mercredi 14 septembre 2022 , une enveloppe de 8 M$ pour " répondre aux besoins urgents des personnes vulnérables ". Animé par le coordinateur humanitaire pour le Liban et géré par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le LHF va ainsi pouvoir contribuer au financement de dix-sept projets multisectoriels dans les secteurs de l'éducation, de la protection de l'enfance, de l'abri, et de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans les zones où les besoins sont les plus touchées.