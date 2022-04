Le FMA prévoit une hausse des taux d'inflation dans les pays arabes en 2022

Les autres pays arabes exportateurs de pétrole devraient bénéficier des augmentations prévues des quantités de production de pétrole dans le cadre de l'accord "OPEP+" et de la hausse des prix mondiaux du pétrole et du gaz, ce qui portera le taux de croissance de ce groupe à 4,6% en 2022, contre 3,3% en 2021, tandis que le taux de croissance devrait baisser à 3,9% en 2023 "en raison des conditions internes qui influent sur la croissance et des défis auxquels ce groupe de pays est confronté en termes de soutien des environnements commerciaux et d'augmentation de son attractivité", indique le rapport.



Les États importateurs d'hydrocarbures connaîtront un rythme de croissance plus modéré, à 3,7%, contre 2,5% en 2021. Mais le FMA anticipe une amélioration progressive des pressions sur les budgets publics et les balances des paiements grâce à la baisse attendue des produits de base en 2023. Et vise donc une croissance susceptible d'atteindre les 5% pour ces pays l'an prochain.



Les mesures de relance destinées à soutenir la reprise économique - 396 mrds$ en cumulé dans les pays arabes au cours de la période 2020-2022 - vont également participer à cette progression globale dans les douze États concernés. Elle sera cependant plus réduite en 2023 (4%), "en raison de la baisse de la demande mondiale, du retrait progressif des mesures de relance et de la chute prévue des prix des produits de base", précise l'étude.



L'excédent de la balance courante des pays arabes en tant que groupe augmentera en 2022 pour se situer à environ 186,6 mrds$, soit une progression de 44,1%, pour atteindre environ 6,4 % du PIB des pays arabes. En 2023, cet excédent devrait diminuer à 149,6 mrds$ pour représenter environ 4,9 % du PIB.