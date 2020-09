Le FEI et la HBOR appuient financièrement trois fonds privés de capital-investissement en Croatie

CROATIE. Le Fonds européen d'investissement (FEI-EIF - filiale de la Banque européenne d'investissement) et la Banque croate pour la reconstruction et le développement (Hrvatska Banka Za Obnovu I Razvitak - HBOR) investissent conjointement dans trois fonds privés de capital-investissement en Croatie : Prosperus Growth Fund (Fonds de croissance Prosperus), Adriatic Structured Equity Fund (Fonds d'actions structuré Adriatique) et Croatian Mezzanine Debt Fund (Fonds de dette mezzanine croate).



Cette opération réalisée dans le cadre du Programme croate de croissance et d'investissement (CROGIP) créé en 2019 par les deux partenaires permet de débloquer jusqu'à 205 M€ destinés au développement et à la croissance des Pme locales jusqu'à 3 000 salariés.



"Cet investissement permettra de combler un important déficit du marché en matière de sources de financement alternatives pour les Pme et les entreprises de taille moyenne en Croatie et d'élargir les options de financement offertes aux entreprises locales au moment où elles se remettent de la pandémie de Covid-19", souligne un communiqué du FEI.



Le ticket moyen d'investissement dans les Pme sera compris entre 2 et 8 M€. Dès l'automne 2020, les entreprises pourront se porter candidates auprès des trois fonds.



"L'accord d'aujourd'hui fera une grande différence pour de nombreuses entreprises en Croatie, tant pour les Pme que les entreprises de taille moyenne (...) Nous sommes très fiers que HBOR ait participé à la création de ces fonds, grâce auxquels les entrepreneurs disposeront d'une forme alternative de financement. Comme le marché du capital-investissement en Croatie est encore sous-développé, HBOR a lancé un certain nombre d'activités pour promouvoir le développement de cette forme de financement. Avec le soutien de HBOR, un fonds de capital-risque destiné aux start-up a commencé à fonctionner l'année dernière (FRC2 Croatia Partners). Grâce à la création de ces trois fonds, d'autres formes de financement seront possibles à partir de cet automne pour les entreprises plus matures également, quel que soit leur secteur d'activité", commente Tamara Perko, présidente du conseil d'administration de HBOR.