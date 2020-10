Le Conseil européen tend la main à Ankara, tout en se montrant ferme en cas de refus

UE / TURQUIE. Suite à la réunion spéciale du Conseil européen (1er et 2 octobre 2020), Charles Michel, son président, a annoncé, vendredi 2 octobre 2020 sur Twitter, vouloir "donner une chance au dialogue politique" dans le cadre des différends entre l'Union européenne et la Turquie en Méditerranée orientale à propos de la prospection d'hydrocarbures.Les chefs d'Etat et de gouvernement ont réaffirmé leur "pleine solidarité avec la Grèce et Chypre, dont la souveraineté et les droits souverains doivent être respectés", précise un communiqué. Le texte souligne qu'"un environnement stable et sûr en Méditerranée orientale et l'instauration de relations avec la Turquie fondées sur la coopération et mutuellement avantageuses relèvent de l'intérêt stratégique de l'UE"."Nous nous sommes mis d'accord sur une approche à deux voies pour la Turquie", indique Charles Michel. L'UE a ainsi décidé d'améliorer certaines coopérations avec Ankara, comme par exemple avec la relance de l'union douanière, à condition que la Turquie cesse ses forages illégaux dans les eaux de Chypre, pays européen soutenu par ses pairs.