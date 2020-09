Le Conseil européen impose des sanctions à trois entreprises pour violation de l'embargo sur les armes en Libye

LIBYE / UE. LE Conseil européen a décidé, lundi 21 septembre 2020, d'"imposer des mesures restrictives ciblées à l'encontre de deux personnes responsables d'atteintes aux droits de l'homme en Libye et de trois entités impliquées dans des violations de l'embargo sur les armes imposées par les Nations unies à la Libye".Ces sanctions consistent en l'interdiction à ces personnes de pénétrer sur le territoire de l'UE et un gel des avoirs pour les personnes physiques et les entités. Elles s'accompagnent de l'interdiction "aux personnes et aux entités de l'UE de mettre des fonds à la disposition des personnes et entités inscrites sur la liste". Une décision opposable à l'ensemble des Etats membres.Le Journal officiel de l'UE publie les noms des deux hommes concernés. Al-Werfalli Mahmoud Mustafa Busayf (alias Al-Warfalli Mahmud) est commandant de la brigade al-Saiqa basée à Benghazi. Il serait lié aux meurtres de trente-trois personnes entre juin 2016 et juillet 2017 ainsi qu'à une exécution de masse (10 personnes) le 24 janvier 2018. Diab Moussa est accusé de la traite d'êtres humains, de l'enlèvement, du viol et du meurtre (notamment lors d'une tentative d'évasion) de migrants et de réfugiés, auxquels il a participé de manière directe, principalement dans un camp de détention illégal situé près de Bani Walid.