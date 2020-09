Le Conseil de sécurité de l'Onu exhorté à s'engouffrer dans la "fragile fenêtre d'opportunité" en Libye

LIBYE. S'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'Onu, jeudi 3 septembre 2020 par visioconférence, Stéphanie Williams a demandé à ses membres de profiter de la "fragile fenêtre d'opportunité" dans le conflit libyen. La représentante spéciale et cheffe par intérim de la Mission d'appui des Nations Unies dans ce pays (MANUL) estime que "le moment est venu de s’unir alors que des efforts sont entrepris pour parvenir à un règlement qui viserait à préserver la souveraineté et l’intégrité du pays (...) Il est impératif que vous utilisiez votre influence pour faire comprendre à toutes les parties que le moment est venu de faire preuve de retenue."Cette déclaration intervient alors que sur le terrain un cessez-le-feu a été proclamé , fin août 2020, entre les forces du Gouvernement d'entente nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, et celles de l'Armée nationale libyenne (ANL), menée par Khalifa Haftar. Stéphanie Williams regrette que les deux belligérants "continuent de bénéficier de l'appui regrettable de sponsors étrangers pour stocker des armes et du matériel de pointe." La Turquie soutient officiellement le GNA et l'ANL est appuyée par les Emirats arabes unis, la Russie et l'Egypte.