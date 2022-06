Le Conseil de l'Union européenne proroge d'un an les sanctions contre le régime syrien

SYRIE / UE. Le Conseil de l'Union européenne a décidé de prolonger d'un an, jusqu'au 1er juin 2023, ses mesures restrictives contre le régime syrien.Les premières sanctions ont été votées dès mai 2011 suite à la répression de la population civile par les autorités syriennes, qui se poursuit. La décision du 30 mai 2022 amende celle prise le 31 mai 2013 et déjà modifiée le 27 mai 2021.Ces sanctions s'appliquent désormais à 359 personnes ou entités , trois venant d'être retirées de cette liste par le Conseil de l'UE (dont deux pour cause de décès et une suite à un arrêt du Tribunal de l'UE du 16 mars 2022). Huit hommes d'affaires avait été ajoutés en février 2020 289 subissent à la fois une interdiction de voyager ainsi que le gel de leurs avoirs et soixante-dix seulement un gel de leurs avoirs.Les entreprises et les hommes d'affaires en lien avec le régime sont frappés par ces mesures restrictives. Elles comprennent également une interdiction d'importation de pétrole, des restrictions sur certains investissements et un gel des avoirs de la Banque centrale syrienne détenus dans l'Union européenne. S'y ajoutent des restrictions à l'exportation d'équipements et de technologies susceptibles d'être utilisés pour la répression interne, ainsi que d'équipements et de technologies permettant de surveiller ou d'intercepter des communications Internet ou téléphoniques.