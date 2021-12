Le Conseil de l'UE acte l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes

UE. Le Conseil de l'Union européenne a arrêté, lundi 6 décembre 2021 à Bruxelles, une position commune sur un projet législatif de lutte contre l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Ce texte donne aux salariés "les moyens de faire respecter leur droit à l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur entre les hommes et les femmes au moyen d'un ensemble de mesures contraignantes en matière de transparence salariale", précise l'institution dans un communiqué.



"Il est tout simplement impossible de justifier que les femmes continuent de gagner beaucoup moins que leurs homologues masculins. Grâce à l'accord intervenu aujourd'hui au Conseil, l'UE franchit une étape importante dans la lutte contre la discrimination salariale et la suppression de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes", commente Janez Cigler Kralj, ministre slovène du travail, de la famille, des affaires sociales et de l'égalité des chances.



Les États membres demandent aux employeurs de s'assurer que leurs salariés ont accès aux critères objectifs et non sexistes utilisés pour définir leur rémunération et leur progression de carrière. "Les employeurs dont les effectifs comptent au moins 250 travailleurs doivent fournir, sur une base annuelle, des informations telles que l'écart de rémunération entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins au sein de leur organisation. Les employeurs doivent partager ces informations avec leur autorité nationale compétente et peuvent également les rendre publiques. Ils doivent également fournir ces informations à leurs travailleurs et à leurs représentants", précise le texte. Si les données de rémunération font apparaître une différence du niveau moyen de rémunération d'au moins 5% entre les salariés et les salariées, sans explication objective du chef d'entreprise, l'employeur devra procéder à une évaluation des rémunérations en coopération avec les représentants de leurs salariés.



Dans l'Union européenne, l'écart moyen de rémunération horaire entre les deux sexes atteint les 14%. " Les femmes sont surreprésentées dans des secteurs relativement peu rémunérés tels que les soins et l'éducation, le 'plafond de verre' fait qu'elles sont sous‑représentées aux postes les plus élevés et, dans certains cas, les femmes gagnent moins que les hommes pour un travail identique ou de même valeur", indique le Conseil.



Le Conseil de l'UE va désormais débuter une série de négociations avec le Parlement européen (qui ne s'est pas encore prononcé sur la question) pour parvenir à un accord sur un texte final.