Le Conseil de l'UE accorde 14,2 mrds€ d'aides de préadhésion

Les 14,2 mrds€ sont prévus sur la période 2021-2027 et viendront soutenir la mise en place, dans les huit pays concernés, des réformes politiques, institutionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques nécessaires pour se conformer aux valeurs de l'Union et s'aligner, progressivement, sur les règles, normes, politiques et pratiques de l'Union", comme l'indique un communiqué du Conseil.La suggestion de la Commission de répartir l'aide selon des priorités thématiques (et donc pas par pays) et son allocation en fonction des résultats effectifs des bénéficiaires (sur la base d'une évaluation annuelle) a été retenue. "Une attention particulière sera accordée aux efforts déployés dans les domaines de réforme fondamentale (État de droit et droits fondamentaux, institutions démocratiques et réforme de l'administration publique, ainsi que développement économique et compétitivité). Dans le même temps, un principe de partage équitable sera appliqué pour garantir que la portée et l'intensité du financement tiennent compte non seulement des performances des bénéficiaires, mais aussi de leurs besoins et de leurs capacités, afin d'éviter un niveau d'aide disproportionné par rapport aux autres et de garantir les progrès de tous les bénéficiaires", précise le Conseil.A l'inverse, la portée et l'intensité de l'aide pourront également se trouver "modulée en cas de régression significative ou de manque persistant de progrès de la part d'un bénéficiaire dans les domaines de réforme fondamentale. Dans de tels cas, les fonds pourraient être réduits proportionnellement et réorientés sans compromettre le soutien à l'amélioration des droits fondamentaux, de la démocratie et de l'État de droit, y compris le soutien à la société civile".* Le 12 mars 2015, le gouvernement islandais a demandé à l'Union européenne de ne plus considérer l'Islande comme un pays candidat. Ce pays n'a cependant pas retirer officiellement sa demande d'adhésion. L'Islande est donc citée dans les documents du Conseil, mais pas dans ceux du Parlement européen. Elle ne devrait pas bénéficier de cette IAP III.Lire aussi : Albanie, Macédoine du Nord et Serbie s'unissent dans "Open Balkans" Lire aussi notre enquête "L'introduction de nouveaux Etats membres coincée dans le goulet de l'entonnoir européen"