Le Comité des droits de l'homme juge Madrid coupable de viol des droits politiques des séparatistes catalans

Cette décision du Comité des droits de l'homme contredit celle de la Cour constitutionnelle espagnole. En 2020, elle avait jugé bien fondé l'arrêt de la Cour suprême espagnole de 2018 décidant de suspendre provisoirement les parlementaires régionaux en attente de leur condamnation. Deux de ses membres se sont cependant désolidarisés de cette décision estimant qu'"il n'y a pas eu d'arbitraire ni de préjudice irréparable de la part des juridictions nationales". Il s'agit du Portugais José Santos et de l'Égyptienne Wafaa Bassim.



Le gouvernement régional est toujours dirigé par les séparatistes. Au pouvoir, le parti Esquerra Republicana de Catalunya, comme son nom l'indique, n'a pas renoncé à se séparer de l'Espagne. Le Comité a demandé au gouvernement central espagnol de prendre des mesures et de lui faire un rapport dans les 180 prochains jours.



Les décisions, comme les recommandations, du Comité des droits de l'homme de l'Onu ( à ne pas confondre avec le Conseil des droits de l'homme de l'Onu composés de 47 États membres) ne sont pas contraignantes. Créé en1976, il siège trois fois par an, à New York au printemps dans le bâtiment des Nations unies et à Genève dans les locaux de l'Office des Nations unies en été et en automne. La moitié de ses dix-huit membres, élus pour un mandat de deux ans, sont des méditerranéens (Albanie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Maroc, Portugal, Tunisie et Slovénie). La présidente Photini Pazartzis est grecque et l'un des trois vice-présidents, Vasilka Sancin, est slovène.





* Oriol Junqueras (ex-vice-président de la Catalogne et ancien ministre régional de l'économie et des finances), Raül Romeva (ministre des affaires étrangères et des relations institutionnelles de la Generalitat de Catalogne), Jordi Turull (ministre de la présidence et porte-parole de la Generalitat), Dolors Bassa (ministre du travail et des affaires sociales de Catalogne), Carme Forcadell (ex-présidente du Parlement de Catalogne), Joaquin Forn (ex-ministre de l'Intérieur de la Generalitat), Josep Rull (ex-ministre du territoire et de la durabilité de la Generalitat), Jordi Sánchez (ex-président de l'Assemblée nationale catalane), Jordi Cuixart (ex-dirigeant de l'ONG Òmnium Cultural).