Le Canal de Suez réalise un chiffre d'affaires historique en 2021

ÉGYPTE. Avec 6,3 mrds$ (5,57 mrds€) de revenus générés en 2021 (contre 5,6 mrds$ en 2020), l'Autorité du Canal de Suez (Suez Canal Authority - SCA) réalise un record de chiffre d'affaires jamais atteint dans toute son histoire comme l'a souligné Georges Safwat. Le porte-parole de SCA, précise que 20 694 bateaux, soit plus de cinquante-six navires par jour, ont transité par la célèbre voie maritime reliant la mer Rouge et la Méditerranée, soit 10% de plus que le précédent exercice. Ils ont transporté près d'1,3 milliard de tonnes de marchandises.En hausse de 12,8% par rapport à 2020, les droits de passage de ces navires ont représenté environ 3% du Produit national brut de l'Égypte. En 2022, le SCA, qui appartient à l'État égyptien, a décidé d'augmenter ces redevances de 6% pour la plupart des navires.Cet excellent résultat arrive alors que la pandémie a ralenti l'activité de transport dans le monde et que le Canal de Suez a subi un blocage total de six jours en mars 2021. Après une fausse manœuvre, le porte-conteneurs Ever Given de l'armateur taiwanais Evergreen avait en effet paralysé totalement la circulation générant d'énormes embouteillages maritimes, le déroutage de 400 navires et une perte de chiffre d'affaires évaluée entre 12 et 15 M$ par jour (10,6 à 13,3 M€). L'assureur Allianz avait lui calculé que ce blocage avait coûté entre 6 et 10 mrds$ (5,3 à 8,8 mrds€) au commerce mondial.L'affaire s'était soldée, après une immobilisation forcée de trois mois du navire fautif (saisie conservatoire) en Égypte, par son départ le 7 juillet 2021 grâce à un accord d'indemnisation permettant à SCA d'empocher 540 M$ (477,7 M€) de dédommagement. Outre le manque à gagner, ce versement couvrait également le coût du sauvetage de l'Ever Given et les dommages occasionnés au canal par son échouement.