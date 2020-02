Laurent Moser prend la présidence du Pôle de compétitivité Mer Méditerranée

FRANCE. Directeur du site de Naval Group à Toulon, Laurent Moser a été élu président du Pôle de compétitivité Mer Méditerranée. Il succède à François Demoulin, à sa tête depuis 2014. L'ancien président est désormais directeur du site de Naval Group à Lorient.Laurent Moser (54 ans) est diplômé de l'Institut national des Sciences appliquées (INSA) de Lyon. Ayant exercé plusieurs fonctions au sein d'entreprises du secteur automobile (il débute sa carrière sur un site de production de Renault en Turquie en 1989) et de construction de matériel agricole, en 2006, il est directeur de production puis directeur du site de Valenciennes de Bombardier. Puis, en septembre 2015, il intègre Naval Group comme directeur de l'industrie bâtiments de surface et du site de Lorient.Depuis janvier 2020, il est directeur de Naval Group à Toulon, un site spécialisé dans le maintien en condition opérationnelle des bâtiments de surface des sous-marins pour la France et l'international.Le Pôle Mer Méditerranée est animé par 440 membres (start-up, Pme, grands groupes, organismes de recherche et de formation, écosytème) autour de six domaines d'actions stratégiques : Défense, Sécurité et sûreté maritimes ; Naval et nautisme ; Ressources énergétiques et minières marines ; Ressources biologiques marines ; Environnement et valorisation du littoral ; Ports, Logistique et Transports Maritimes. Et deux axes transverses : la transition écologique et la transformation numérique et robotique.Il dispose de huit collaborations internationales : Italie, Maroc, Tunisie, USA, Brésil, Canada, Allemagne et Grande-Bretagne, il a labellisé 428 projets coopératifs, et a mis en place trente-et-un projets structurants pour un montant de 1,31 mrd€.En février 2019, le Pôle Mer Méditerranée - tout comme celui Bretagne-Atlantique - a été relabellisé pôle de compétitivité par l'Etat français jusqu'en 2022.