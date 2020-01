Lancement officiel du gazoduc "TurkStream" à Istanbul

TURQUIE / RUSSIE. Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont inauguré, mercredi 8 janvier 2020 à Istanbul, le gazoduc Turkish Stream (TurkStream) qui va alimenter la partie européenne de la Turquie et le Sud de l'Europe en gaz russe via la mer Noire.D'une longueur de 1 090 km (dont 930 km sous la mer Noire) et disposant de deux conduites parallèles (une pour la Turquie et l'autre pour l'Europe du Sud et du Sud-Est) d'une capacité unitaire de 15,75 milliards de mètres cubes, ce gazoduc relie les villes d'Anapa (Russie) à Kiyiköy (Nord-Ouest de la Turquie).Il avait été annoncé le 1er décembre 2014 lors d'une visite du président russe en Turquie et l' accord avait été signé en octobre 2016 . Les travaux ont débuté en 2017."Avec la Russie, nous n'avons pas laissé nos récentes divergences de points de vue prendre le dessus sur nos intérêts communs", a souligné le président turc. "Le partenariat entre la Russie et la Turquie se renforce dans tous les domaines malgré les efforts de ceux qui s'y opposent", a indiqué de son côté le président russe.Les deux pays ont des relations difficiles depuis 2015 et le tir d'un missile attribué aux Turcs sur un avion russe. Même si la collaboration a repris entre Ankara et Moscou (notamment sur les secteurs énergétiques), les deux gouvernements ont des positions contraires sur les terrains militaires en Syrie et depuis peu en Libye.