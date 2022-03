Lancement de deux appels d'offres pour des éoliennes flottantes en France

FRANCE. Jean Castex a lancé, lundi 14 mars 2022, deux appels d'offres pour la construction de deux parcs éoliens flottants en mer Méditerranée. Depuis Port-la-Nouvelle (30 km au Sud de Narbonne), le Premier ministre français, accompagné par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a indiqué que les projets seront attribués en 2023 avec un horizon 2030 pour leur mise en service.Après quatre mois de débat public (juillet à octobre 2021) , mené par l’État et RTE, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en association avec les Régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, la consultation citoyenne sur ces dossiers s'est achevée en novembre 2021.Le premier parc verra le jour à vingt-deux kilomètres de la commune de l'Aude et le second à la même distance de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), près de Marseille. Ce dernier site reste cependant encore à valider en fonction des résultats des dernières études environnementales toujours en cours. Si elles s'avéraient en défaveur du projet, une autre implantation est prévue au large du Roussillon, à vingt-quatre kilomètres des côtes.Ces deux parcs accueilleront chacun, sur une superficie de 50 km², une vingtaine d'éoliennes d'une puissance de production pouvant atteindre les 250 mégawatts (MW), soit deux à trois fois plus puissantes que celles installées à terre. Leur capacité cumulée permettra d'alimenter en électricité un million de personnes. "Chaque parc pourra être étendu dans un deuxième temps pour atteindre 750 MW et couvrir 10% de la consommation des régions Occitanie et Paca", précise Jean Castex.Deux sites pilotes de six éoliennes chacun, à seize kilomètres des côtes, verront le jour dès 2023 à Gruissan (piloté par le consortium d'entreprise Eolmed mené par Qair, producteur d'énergie renouvelables) et Leucate (Engie), deux communes situés près de Port-la Nouvelle.