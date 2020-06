Lancement d'un appel à contributions sur les effets socio-économiques de la Covid-19 en Méditerranée

MEDITERRANEE. Le Centre pour l'intégration en Méditerranée (CMI) et le Forum euroméditerranéen des instituts de sciences économiques (Femise) lancent un appel à contributions pour une nouvelle série de documents d'orientation (policy briefs) destinés à "résoudre le problème urgent des effets socio-économiques et de l'impact de la Covid-19 sur la région euroméditerranéenne".Selon les deux organismes basés à Marseille, "dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée la lutte contre la pandémie est encore plus compliquée en raison des rigidités structurelles préexistantes". Ils appellent notamment à une coopération et des stratégies UE-Med.Ces contributions, baptisées Covid-19 Med Brief, identifiant des actions politiques concrètes indiquant des solutions et des voies à suivre, devront également aborder la question du renforcement de l'intégration méditerranéenne pour "mieux surmonter la crise et déclencher davantage de transformation dans la région".L'appel à contributions du CMI et du Femise est ouvert à tous les chercheurs pour des documents de quatre à six pages et de 2500 à 3500 mots rédigés en Français ou en Anglais. Pour ce premier tour, d'autres sont prévus, ils ont jusqu'au 26 juin 2020 pour soumettre leurs travaux. Les propositions, à déposer sur l'adresse du CMI ou du Femise , seront ensuite évaluées. Sélectionnées, elles seront rétribuées à hauteur de 500 €.Constantin Tsakas, délégué général de l'Institut de la Méditerranée et secrétaire général du Femise, publie le premier policy brief de cette série sous le titre "Implications de la crise du coronavirus en Méditerranée et au Moyen-Orient".