La ville de Sète devient "Cruise Friendly"

FRANCE. Le club des croisières de la ville de Sète a signé, lundi 9 mars 2020 à Toulon, son entrée dans le club des désormais douze villes labellisées "Cruise Friendly". Ce label vise à "associer les commerçants à l'accueil des passagers en escale avec l'objectif de fidéliser cette clientèle venue par la mer découvrir un échantillon de la destination", comme l'indique ses prometteurs. Ceci passe par la signature d'une charte comprenant notamment des engagements en terme d'horaires d'ouverture par rapport aux escales de croisières programmées, offrir un accueil chaleureux, faire un geste commercial (cadeau ou réduction aux croisiéristes), etc...



Géré par la Chambre de commerce et d'Industrie du Var, cette licence de marque est déjà attribuée aux ports et villes de Saint-Cyr-sur-mer, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Le Lavandou, Hyères, Cavalaire, Toulon, La Seyne-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, Bandol et le Castelet.



"Nous sommes convaincus qu’un sourire, un geste d’accueil et quelques mots échangés dans la langue du visiteur sont les gages d’une expérience de voyage réussie pour le croisiériste, qu’il fasse escale à la Réunion, à Yokohama, dans le Var ou bien à Sète ! C’est avec enthousiasme que le club des croisières de Sète rejoint donc un réseau porté par une équipe dynamique et dont le déploiement à travers le monde est la meilleure garantie de son efficacité", commente Guillaume Hamel, responsable du Club des croisières de la ville de Sète.