La ville bosnienne de Neum bientôt enjambée par un pont pour assurer une continuité territoriale à la Croatie

Mais revenons à la fière république de Raguse. La ville fortifiée, “perle de l'Adriatique” comme on la définit souvent, vit une histoire similaire à celle de Venise, quoique à plus petite échelle. Elle acquiert son autonomie au sein de l'Empire byzantin et s'impose lentement comme une ville marchande dans l’Adriatique du sud, avec des relations avec l'arrière-pays balkanique et la côte orientale de l'Italie. Au XIIIe siècle, elle passe brièvement sous le contrôle de la République de Venise mais, en 1358, elle devient indépendante, et elle le restera jusqu’à l'arrivée de Napoléon, près de cinq siècles plus tard.



Durant cette longue époque, la ville est florissante, elle reconnaît formellement la souveraineté hongroise et puis, après la bataille de Mohács (1526), ​​celle du sultan ottoman, devenant pour les marchands européens la porte d'entrée de l'Orient et des Balkans en mer Adriatique. La richesse de cette période demeure visible aujourd'hui, dans les imposants remparts, palais et églises. Et ce que nous voyons, ce n’est que la Raguse reconstruite après le tremblement de terre qui l'a détruite en 1667 !



« L’histoire de Neum et son origine en tant que port ottoman et, aujourd'hui, bosnien découle de la rivalité entre Venise et Raguse », explique Emir Filipović, historien à l'Université de Sarajevo. « Depuis le Moyen Âge, une relation conflictuelle s'établit entre les deux républiques, qui ne se disputent pas tant le contrôle de la mer Adriatique, où la Sérénissime domine, mais plutôt le commerce avec l'arrière-pays balkanique, où Raguse est très active », poursuit Filipovic.



La géographie locale nous aide à comprendre les choses: l'île de Korčula est un avant-poste vénitien, tandis que la péninsule de Pelješac appartient à Raguse. Les murs de Ston témoignent de la nécessité pour Raguse de protéger les marais salants des attaques de Venise, qui s’opposait à toute production de sel alternative à celle des villes qu’elle contrôlait directement. Entre les deux républiques, cependant, il n'y a pas de frontière terrestre commune, du moins tant que le Royaume de Bosnie tient le coup.