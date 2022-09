La taxation des bénéfices nés de l'inflation rencontre de plus en plus d'adeptes au sud de l'Europe

MEDITERRANEE. Le débat concernant la taxation des "superprofits" des entreprises tirant bénéfice de l'inflation n'a pour l'instant pas gagné les rives sud et est de la Méditerranée. Au nord, en revanche, de plus en plus de gouvernements mettent en place des dispositifs pour récupérer une partie des dizaines de milliards d'euros engrangés par quelques grands groupes, alors que les caisses des États se vident pour atténuer les effets de l'inflation.



Née de la surchauffe économique de l'après Covid, dopée par la guerre en Ukraine, l'inflation touche l'ensemble de la planète et provoque des effets d'aubaine pour les groupes pétroliers, énergétiques et logistiques. TotalEnergies a publié un bénéfice de 5,6 mrds€ au second trimestre 2022, en croissance de 159%. L'armateur marseillais CMA CGM annonce un bénéfice net record de 7,6 mrds€ pour le même période. Sur les six premiers mois de 2022, la compagnie a dégagé plus de bénéfice que durant tout l'année 2021, pourtant déjà un très bon cru. Engie a également plus que doublé ses profits au premier semestre 2022.



La Commission européenne se dit d'ailleurs favorable à une taxation exceptionnelle, tout comme le commissaire européen au Marché intérieur. Thierry Breton estime que les « profits artificiels réalisés par les acteurs de l'énergie » doivent être en partie ponctionnés pour « alimenter les budgets consacrés à limiter l’impact de l’inflation sur les particuliers et les entreprises ».