La spacetech Miratlas lève 2 M€ pour mondialiser ses instruments de monitoring des données atmosphériques

"Le recours au laser pour des liens entre la Terre et l'espace est tributaire des conditions atmosphériques: nuages, absorptions et turbulences", indique l'entreprise. Son apport, à travers ses instruments, est donc de caractériser ces données.



Miratlas se présente comme "le premier acteur de la spacetech à proposer toutes les informations nécessaires à la continuité de service des communications par laser". Les relevés de la start-up apportent également une meilleure compréhension de notre atmosphère et de l'impact du réchauffement climatique sur sa stabilité ainsi que sur la dispersion des polluants.



"La société est déjà très en avance dans le secteur du spacetech. Elle a déjà fait ses preuves avec les plus les plus grands noms du secteur et nous sommes convaincus que ses perspectives de développement font d’elle une des futures pépites de notre territoire", commente Pierre Joubert, directeur général de Région Sud Investissement.



Sélectionnée fin juin 2021 dans les dix-neuf projets accompagnés par le programme français d'accélération de start-up dans l'aéronautique le spatial et la défense, Blast* , Miratlas travaille déjà avec le CNES, l'agence spatiale française, sur plusieurs projets novateurs.



* Blast, pour Boost and Levarage Aerospace & defense Technologies, est développé par le consortium public-privé Starburst en collaboration avec l'ONERA (Office national d'études et de recherches aérospatiales), la Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) Paris-Saclay et l'École polytechnique. Il est soutenu par BpiFrance et des industriels.