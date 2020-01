La société d'intérim manosquine Proman s'empare de son homologue Agilitas Group

FRANCE. Après l'acquisition de Rialto Recruitment (Belgique), CapeDiem (Pau), Créajob (Suisse) en mars 2019 et de l'Espagnol Epos en juillet 2019 , le Français Proman annonce, mercredi 22 janvier 2020, le rachat du Belge Agilitas Group.La société familiale de Manosque (2,73 mrds de chiffre d'affaires en 2019 et 1 800 salariés), spécialisée sur le marché du travail temporaire et des ressources humaines, s'empare d'une entreprise belge (marques Agilitas, Amplo et Ascento) basée également aux Pays-Bas (marques Luba, E&A, SWA), en Pologne et en Croatie. Agilitas Group appartenait depuis trois ans au fonds d'investissement Gilde Buy Out Partners.Réalisant un chiffre d'affaires de plus de 500 M€ avec 800 salariés, le Belge revendique un portefeuille de 13 000 entreprises clientes et dispose de 152 agences d'intérim. Gilde Buy Out Partners restera actionnaire minoritaire aux côtés du management d'Agilitas Group. La transaction doit encore être approuvée par les autorités européennes de la concurrence. Une décision devrait être rendue fin février 2020.Ce rachat propulse Proman au quatrième rang des acteurs européens du secteur. La société créée en 1990 à Manosque par Evelyne et Roland Gomez, et aujourd'hui dirigée par leur fils aîné Roland Gomez, est présente désormais dans treize pays (France, Suisse, Grande-Bretagne, Belgique, Monaco, Portugal, Luxembourg, Canada, Etats-Unis, Espagne, Pays-Bas, Pologne et Croatie). "L'international devrait représenter 50% de notre chiffre d'affaires d'ici la fin 2023", indique Roland Gomez, directeur général. Depuis 2013, Proman réalise une croissance moyenne de 22% par an.