La société Ricard offre 70 000 litres d'alcool au laboratoire Cooper pour fabriquer des gels hydroalcooliques

FRANCE. La société Ricard annonce, mercredi 18 mars 2020, qu'elle met à la disposition du laboratoire français Cooper (223 M€ de chiffre d'affaires en 2017 et 500 salariés) un stock d'alcool pur de 70 000 litres. Ce don va permettre au premier fournisseur de gels hydroalcooliques en pharmacie de produire quelque 1,8 million de flacons individuels de 50 ml de cet antibactérien très recherché en cette période de pandémie de Covid-19.



"Le laboratoire Cooper s'engage à reverser l'équivalent du don à des associations en lien avec le secteur de santé", précise un communiqué de la société Ricard.



"Depuis le mois de janvier (2020), nous n'avons eu de cesse d'augmenter nos capacités de production. Elles ont été multipliées par cinq en un mois, la demande des pharmaciens et des consommateurs étant une absolue priorité pour nous", commente Sébastien Lucot, directeur général du laboratoire. Créé en 1907 en Seine et Marne (où il dispose de deux sites) par Albert Salmon, un pharmacien d'officine avec des collègues, il distribue ses produits, principalement des flacons d'alcool à usage médical, (liquide, gel, émulsion) mais aussi des poudres (en pot et en sachet) et pâteux (tubes de crèmes et de gel) ainsi que des ampoules deux pointes, auprès des 22 000 pharmacies françaises. Cooper est également présent à l'international, notamment au Maghreb et en Afrique francophone sub-saharienne.