La situation humanitaire en Syrie rend urgente la normalisation politique

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies au droit de l'homme, plus de 350 000 personnes ont été tuées lors de la première décennies du conflit syrien. "Compte tenu du grand nombre de personnes qui n'ont toujours pas été recensées, le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé", soulève toutefois le communiqué de l'Onu.

Quelque douze millions de Syriens ont été déplacés et des dizaines de milliers d'autres seraient toujours détenus, enlevés ou portés disparus.



Voici une quinzaine de jours, Martin Griffiths témoignait devant le Conseil de sécurité à l'issue d'un séjour sur place et en Turquie. Le chef des affaires humanitaires de l'Onu estimait que 13,4 millions de personnes à travers le pays avaient besoin d'une aide humanitaire, soit une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente et le chiffre le plus élevé depuis 2017. "La réalité vécue est encore plus désastreuse que les chiffres ne peuvent le décrire", affirme-t-il. Le taux de pauvreté avoisine les 90%.



Mardi 28 septembre 2021, Médecins sans frontières (MSF) indiquait qu'"une décennie de guerre a laissé les infrastructures d'eau et d'assainissement détruites et négligées". L'accès à l'eau potable dans le Nord du pays aurait atteint "un point de rupture" mettant en péril la santé de plus de trois millions de personnes. "Dans les camps de personnes déplacées, des maladies se propagent à cause de cette situation : la diarrhée, l'hépatite, l'impétigo, ou encore la gale", constate Ibrahim Mughlaj, promoteur de la santé pour MSF dans le Nord-Ouest de la Syrie. "Même quand l'eau est disponible pour la population du Nord, elle n'est pas potable", poursuit-il. Depuis janvier 2021, 28 % de l’ensemble des consultations menées dans l’un des hôpitaux soutenus par MSF dans le gouvernorat d’Idlib sont des cas de diarrhée aqueuse aiguë. A fin mai, ils ont augmenté de 50% par rapport à l'année précédente dans un centre de santé primaire implanté par l'ONG à Raqqa.



L'ONG propose actuellement des services d’assainissement et d’acheminement de l'eau dans près de quatre-vingt camps dans le Nord-Ouest de la Syrie, dont bénéficient près de 30 000 personnes déplacées. Ses équipes distribuent des kits d’hygiène, assurent le traitement et la distribution d’eau potable, ainsi que la collecte de déchets, mettent en place de canalisations et des égouts, et construisent et réhabilitent des latrines. Tout en assurant la promotion de la santé.