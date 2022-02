La relance après la Covid-19, fil rouge de l'AG d'Emnes

La pandémie a révélé le niveau d'impréparation des gouvernements des pays développés ou moins développés. Comme l'ont démontré des universitaires, des praticiens et des décideurs politiques lors de cette assemblée, la crise sanitaire s'est rapidement transformée en une crise économique et sociale sans précédent au niveau mondial. Comme l'ont été les plans de relance budgétaire et monétaire gouvernementaux. Tous mettaient fortement l'accent sur la transition vers une économie décarbonée, inclusive, mais surtout résiliente au changement climatique. À travers leurs publications tout au long des années 2020 et 2021 - particulièrement le rapport sur la résilience des systèmes de santé en Méditerranée de Rym Ayadi et Sara Ronco - les membres d'Emnes ont souligné que la transition nécessite une série de mécanismes et de normes qui permettent de passer d'une étape à l'autre, pour que les pertes soient moindres et les changements effectifs. "Ceci rend la transition vers un modèle économique davantage vert encore plus complexe, mais pas impossible", soulignent-ils."En 2022, nous continuerons à travailler sur la question des piliers post-covid, thème de notre conférence annuelle, et sur tous les aspects de développement économique, inclusion financière et économique, protection sociale. Mais aussi sur le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique. D'ailleurs, nous allons élargir notre réseau à l'Afrique et changeons donc de nom et de logo pour devenir Réseau euro-méditerranéen et africain d'études économiques (Emanes) ", dévoile Rym Ayadi. "Nous prévoyons aussi de mener une réflexion sur la santé et le bien-être en nous focalisant sur les aspects de santé mentale. Nous cherchons à développer une interconnexion avec d'autres disciplines, mais toujours sous le prisme économique, en réalisant des études sur l'environnement, la santé ou les neurosciences", poursuit la présidente d'Emea et directrice d'Emnes.* “Human development and decentralization: The importance of public health expenditure”, par Ronald Miranda-Lescano (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain), Leonel Muinelo-Gallo Universidad de la República) et Oriol Roca-Sagalés (Universitat Autònoma de Barcelona)“Capital Development under Collateral Constraints, The Impact of Investment Subsidies under Non-Homothetic Preferences between Capital and Labour”, par Rebecca Maria Mari (London School of Economics, United Kingdom)“The role of cooperatives in enhancing social and economic inclusion: determinants of turnover growth and survival”, par Najat El Mekkaoui (Université Paris- Dauphine PSL, LEDa DIAL IRD, Paris, France, EMNES and ERF) et Sara Loukili (Université Paris-Dauphine PSL, LEDa DIAL IRD, EMNES, Morocco)