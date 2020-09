La région de Madrid augmente à 1 million le nombre de confinés contre 3 réclamés par l’État espagnol

ESPAGNE. Après Israël qui a décidé, jeudi 24 septembre 2020 avec effet au vendredi 25 septembre à 14h, de renforcer son confinement national effectif depuis vendredi 18 septembre 2020 , et Marseille qui va devoir refermer ses restaurants et ses bars samedi 26 septembre 2020, la région de Madrid se prépare à étendre ses mesures strictes à de nouvelles zones.Isabel Diaz Ayuzo, présidente de la région de Madrid, avait déjà prononcé un confinement dans trente-sept secteurs sanitaires de la capitale espagnole et de communes de sa banlieue. En tout 860 000 habitants, soit 13% de la population régionale.Face à l'augmentation des contaminations, elle a décidé que, dès lundi 28 septembre 2020, les mesures interdisant toute sortie du quartier sans justification acceptée (se rendre sur son lieu de travail, chez le médecin ou amener leurs enfants à l'école) toucheront désormais quelques 167 000 supplémentaires. Soit plus d'un million au total désormais sur les 6,6 millions que compte la région. Pour eux aussi, les parcs seront fermés, les réunions (même familiales) de plus de six personnes interdites, et les bars et les restaurants ne pourront plus recevoir après 22 heures.A l'appel du gouvernement régional, l'Etat espagnol va déployer, à partir du lundi 28 septembre 2020, l'armée et la garde civile à Madrid pour faire respecter ces mesures.