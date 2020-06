La région de Lisbonne se reconfine après 10 jours de déconfinement

PORTUGAL. Le déconfinement progressif n'aura pas duré longtemps au Portugal. L'apparition de plusieurs foyers de contamination de la Covid-19 dans une quinzaine de quartiers de cinq communes proches (Lisbonne, Sintra, Odivelas, Loures, Amadora) contraignent le gouvernement portugais à décrété un reconfinement dans la région de la capitale, seule concernée pour l'instant. La troisième phase de déconfinement au Portugal s'était achevée le 14 juin 2020 avec justement la levée des mesures touchant la région de Lisbonne.



La décision a été prise le lundi 22 juin 2020 en Conseil des ministres et entre en vigueur dès mardi 23 juin 2020 à 20h. Parmi les mesures retenues figurent la fermeture des cafés et des commerces à partir de 20h (à l'exception des restaurants) ainsi que l'interdiction de tout rassemblement de plus de dix personnes et la consommation d'alcool sur la voie publique ainsi que et sa vente dans les stations-services.



Le Portugal a enregistré 9 221 nouveaux cas de coronavirus (dont 90% dans la région de Lisbonne et la vallée du Tage) entre le 21 mai et le 21 juin 2020, laissant craindre l'arrivée d'une nouvelle vague dans un pays recensant à ce jour 39 737 cas recensés et 1 540 morts selon le centre de ressources sur le coronavirus (CCSE) de l'Université Johns Hopkins.