La région Sud et Est de la Méditerranée devrait afficher une croissance de 4,2% en 2021

Pour les autres pays de la région Semed, le développement sera plus modeste. En Tunisie, la croissance s'est contractée au premier trimestre de 2021 et n'atteindra que les 2,5% en 2021. La reprise du secteur manufacturier, axé sur les exportations, pourrait permettre d'atteindre les 3,3% en 2022, malgré des secteurs du tourisme et des transports encore handicapés par la Covid-19 et une agriculture en recul après une année record en 2020. L'inflation reste relativement élevée (croissance du prix des denrées alimentaires et réduction des subventions) à 5,5% en glissement annuel au cours des trois premiers trimestres de 2021."La reprise économique dépendra du rythme de mise en œuvre des réformes. Celles-ci ont été freinées par l'absence de consensus politique et par la portée limitée de l'ambition de remanier l'administration publique et les entreprises d'État", insiste le rapport de la Berd.La Jordanie devrait afficher seulement 1,5% de croissance en 2021, grâce à la bonne santé de la finance, des services liées aux entreprises, des industries manufacturière et minière. La reprise du commerce transfrontalier et la poursuite de celle du tourisme permettront une hausse du PIB de 2,2% en 2022. L'inflation se stabilise après une envolée pour se situer à 1,9% en glissement annuel en septembre 2021.Quant au Liban, l'incertitude demeure plus que jamais. Après une contraction de -25% en 2020, l'absence de réformes essentielles repousse toujours la mise en place d'un programme soutenu par le Fonds monétaire international (FMI). La Berd estime qu'en 2021, le pays du Cèdre restera en négatif à -10% en 2021. A condition que des réformes soient entreprises et que le décaissement du FMI intervienne, le Liban reverra la croissance en 2022, mais elle ne dépassera pas les 3%.