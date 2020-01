La région Campanie se dote de 40 trains électriques grâce à un prêt de la BEI

ITALIE. La Banque européenne d'investissement (BEI) annonce, vendredi 10 janvier 2020, la signature d'un prêt de 68 M€ avec Ente Autonomo Volturno (EAV) pour l'acquisition d'une flotte de quarante trains électriques. L'autorité régionale de gestion ferroviaire, détenue à 100% par la Région Campanie, les affectera aux six lignes du réseau La Circumvesuviana, desservant la ville de Naples et sa province.



Ceci permettra d'"aider à réduire considérablement la congestion du trafic et à réduire considérablement la pollution dans toute la région", précise un communiqué de la BEI. Ce prêt est garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), plus connu sous le nom de Plan Juncker. "Nous travaillons actuellement pour intensifier et développer ce type d'opérations, qui marient habilement nos objectifs de développement avec l'action climatique", commente Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'économie.



Cet achat d'un montant total d'environ 220 M€ entre dans le cadre d'un plan d'investissement quinquennal d'EAV. Les nouveaux trains vont en remplacer quarante arrivés en fin de vie. 1 347 emplois seront générés par leur construction et quarante-six permanents créés durant la phase de gestion.



La Circumvesiana dessert quarante-sept villes, dont les sites culturels de Pompéi et d'Herculanum, et environ 2,5 millions d'habitants. "Dans la zone métropolitaine de Naples, les lignes de chemin de fer Circumvesuviana sont stratégiquement importantes pour les navetteurs et les touristes. Je suis donc fier que la BEI soutienne ce projet en raison de son impact social et parce que le passage à de nouveaux trains électriques aura un impact considérable sur la réduction de la pollution, contribuant ainsi à atteindre les objectifs ambitieux mais réalisables fixés par l'Union européenne et la BEI", souligne Dario Scannapieco, vice-président de la banque.