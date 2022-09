La production d'électricité solaire européenne a atteint un record pendant l'été 2022

UE. Les panneaux photovoltaïques implantés dans l'Union européenne ont battu leur record durant l'été 2022 en produisant 12,2% de l'électricité de l'UE. C'est ce que révèle un rapport du centre de réflexion Ember. Publié jeudi 8 septembre 2022, il précise que 99,4 TWh d'électricité ont été produits entre mai et août contre 77,7 TWh (9%) sur la même période en 2021. Soit une progression de 28% d'une année sur l'autre.



Dix-huit pays sur les vingt-sept États membres de l'UE ont enregistré des records. Si l'Allemagne se trouve en tête avec 19,3% de progression versus 2021, ils sont principalement méditerranéens (la Croatie a été exclue de l'étude, car elle importe 30% de sa demande en électricité) à l'image de l'Espagne (+16,7%), la Grèce (+15,3%), l'Italie (+15,0%), Chypre (+13,3%) et dans une moindre mesure le Portugal (+9,3%), la France (7,7%) et la Slovénie (+3,1%).



Au total, dix États membres de l'UE ont produit plus d'un dixième de leur électricité à partir de panneaux solaires au cours de l'été 2022. Malgré une irradiation modeste vu sa position géographique, les Pays-Bas se trouvent en tête avec 23% de solaire dans son mix énergétique, suivi de l'Allemagne (19%) et l'Espagne (17%). Au niveau de l'Union européenne, cette énergie a désormais dépassé la part de l'éolien (11,7%), celle de l'hydroélectricité (11%) et s'approche de celle du charbon (16,5%).