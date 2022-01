La présidentielle libyenne une nouvelle fois repoussée

LIBYE. Ce lundi 24 janvier 2022 devait être un jour d'élection en Libye. Mais, samedi 22 janvier 2022, la Haute commission électorale nationale (HNEC) a indiqué que, malgré qu'elle soit prête techniquement à les organiser, il n'était pas possible de maintenir la feuille de route politique pour ce scrutin présidentiel. Cette décision n'a surpris personne . Même si Stephanie Williams, conseillère spéciale du Secrétaire général de l'Onu pour la Libye, avait déclaré jeudi 20 janvier 2022 lors d'une visite sur place, avoir entendu "à maintes reprises l'immense désir des Libyens de se rendre aux urnes pour déterminer leur avenir et mettre fin à la longue période de transition par la tenue d'élections inclusives, libres, équitables et crédibles." Elle indiquait également, "j'ai également entendu leurs espoirs que les élections fassent partie de la solution et non du problème en Libye." Ils sont 2,8 millions à s'être inscrits sur les listes électorales pour participer à la première présidentielle de toute l'histoire du pays.C'est la seconde fois que la date de la présidentielle (mais aussi celle des législatives par ricochet) est reportée. Le gouvernement libyen, encouragé par l'Onu, avait fixé initialement au 24 décembre 2021 ce scrutin. Avant d'y renoncer au dernier moment et de fixer comme nouvelle échéance le 24 janvier 2022. Voici deux semaines , la Commission chargée du suivi des élections du Parlement de Tobrouk refusait d'entériner ce calendrier et réclamait "une nouvelle feuille de route réaliste et applicable, en définissant ses étapes, au lieu de fixer de nouvelles dates et refaire les mêmes erreurs".