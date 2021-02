La présidente de la BCE rejette toute idée d'une annulation de la dette

L'annulation conduirait également à "remettre en cause la signature française" et donc impacterait la confiance des investisseurs. "Ca coûterait beaucoup plus cher de se refinancer", souligne Christine Lagarde. elle suggère plutôt pour rembourser cette dette "du temps, de la croissance et troisièmement, une maîtrise de la dépense publique, et là, je crois qu'en France nous avons un peu de marge de manoeuvre sur le sujet."



Lors d'un entretien dans le Journal du Dimanche, dimanche 7 février 2021, la présidente de la BCE précise qu''il ne fait aucun doute" que les pays de la zone euro parviendront à rembourser cette dette. "Les dettes se gèrent dans le temps long. Les investissements réalisés dans de secteurs déterminants pour l'avenir engendreront une croissance plus forte (...) "la reprise sera créatrice d'emplois, et donc fédératrice. Nous allons vers une autre économie, plus numérique, plus verte, plus engagée face au changement climatique et pour le maintien de la biodiversité." Pour Christine Lagarde "2021 sera une année de reprise" mais "nous ne retrouveront pas les niveaux d'activité économique d'avant la pandémie avant mi-2022."