La population francophone augmente dans le monde...grâce à l'Afrique

Cette population, en contact quotidien avec la langue française, se répartit dans trente-trois pays et quatre continents sur 16,3 millions de km². La RDC, et ses 91,1 millions d'habitants, se situe à la première place des pays francophones suivie de la France (67,9 millions), l'Algérie (44,8 millions), le Maroc (36,8 millions) et Madagascar (28,1 million).



Les critères retenus ne permettent pas d'inclure dans le monde francophone le Liban. Le CERMF estime que dans ce pays, comme en Roumanie ou au Rwanda, le Français n'y est pas la langue de l'administration, de l'enseignement pour l'ensemble de la population scolaire, pas plus que la langue des affaires et des médias.



"Cet essor démographique s’accompagne également d’un grand dynamisme économique, et notamment en Afrique francophone subsaharienne qui constitue le moteur de la croissance africaine, en plus d’être globalement et historiquement l’espace le plus stable au sud du Sahara (avec le moins de conflits, de tensions ethniques, et une moindre criminalité)", note le centre d'étude.



"Cet ensemble de 22 pays a enregistré les meilleures performances économiques du continent pendant sept des huit années de la période 2012-2019, avec une croissance annuelle de 4,4 % en moyenne (5,0 % hors cas très particulier de la Guinée équatoriale), contre 2,8 % pour le reste de l’Afrique subsaharienne. Un dynamisme notamment dû aux nombreuses réformes accomplies par une majorité de pays afin d’améliorer le climat des affaires et de progresser en matière de bonne gouvernance, et qui est particulièrement important dans les pays de l’UEMOA (majeure partie de l’Afrique de l’Ouest francophone), qui continue à être la plus vaste zone de forte croissance de l’ensemble du continent (6,4 % en moyenne annuelle sur la période 2012-2019), en plus d’en être la zone la plus intégrée, devant la CEMAC (qui recouvre une partie de l’Afrique centrale francophone). Ces deux exemples d’intégration poussée, loin devant les autres ensembles régionaux, démontrent d’ailleurs que le panafricanisme est avant tout une réalité francophone", poursuit le CERMF. Il dénonce un "certain manque d'intérêt de la France pour l'Afrique francophone, qui n'a représenté que 3,6% de son commerce extérieur en 2019 (dont 1% pour la partie subsaharienne)". Et pointe "la faiblesse des investissements productifs réalisés dans ce vaste ensemble, à l'exception de la Tunisie et du Maroc". De plus, les aides publiques au développement versées par Paris ne bénéficient qu'à la marge au monde francophone. Les vingt-sept pays concernés ne perçoivent ainsi que 15 à 20% du montant total de ces aides, principalement réservées aux Etats membres de l'UE.



Selon le CERMF, la population francophone devrait atteindre le milliard d'individus en 2060.