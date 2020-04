La pandémie Covid-19 pourrait faire reculer de 30 ans la lutte contre la pauvreté en Afrique du Nord

Mardi 7 avril 2020, l'Observatoire de l'Organisation mondiale du travail (OIT) tirait la signal d'alarme face à la recrudescence du nombre de chômeurs. 1,25 milliard de salariés - occupant principalement des emplois peu qualifiés et donc mal rémunérés - exercent dans des secteurs identifiés comme courant un risque élevé de hausse "drastique et dévastatrice" de licenciements et de réductions des salaires et des heures travaillées. L'agence onusienne envisage que la pandémie va faire disparaître 6,7% des heures de travail dans le monde au deuxième trimestre 2020. Ceci se traduit par 195 millions d'heures en équivalent temps pleins perdus sur une base de 48 heures de travail par semaine (230 millions pour 40 heures). Pour l'Europe, ces chiffres atteignent 7,8% de baisse des heures de travail (8,1% pour les états arabes et 4,9% pour l'Afrique).



L'OIT précise que les régions les plus atteintes seront les Etats arabes (8,1% des heures de travail perdus soit 5 millions en équivalent temps plein) et l'Europe (7,8% soit 12 millions d'équivalents temps plein). "Nous devons agir vite, ensemble et avec détermination. De bonnes mesures d'urgence peuvent faire la différence entre survie et effondrement (...) c'est la plus grande épreuve pour la coopération internationale en plus de 75 ans", insiste Guy Ryder. Pour le directeur général de l'OIT, "les choix que nous opérons aujourd'hui auront une influence directe sur le déroulement de cette crise et la vie de milliards de personnes."



Alors qu'en France, 6,9 millions de salariés subissent des mesures de chômage partiel, un sondage de Censuswide réalisé pour le site de recrutement Glassdoor, révèle, jeudi 9 avril 2020, que 39% des salariés de ce pays redoutent la perte de leur emploi dans cette période difficile, même si 77% affirment faire confiance en leur employeur pour qu'il limite les licenciements. 59% des interrogés avouent être prêts à renoncer à des augmentations - et 55% à des primes - pour conserver leur travail. Un tiers accepterait même une baisse de salaire.



Les milliardaires subissent aussi la crise du coronavirus. L'Américain, patron d'Amazon, Jeff Bezos demeure l'homme le plus riche du monde (avec une fortune estimée à 113 mrds$ malgré 18 mrds de pertes par rapport à l'édition précédente) dans le dernier classement de Forbes publié mercredi 8 avril 2020. Le Français Bernard Arnault (76 mrds$), pdg de LVMH, se hisse à la troisième place (détrônant Warren Buffett - 59 mrds$), derrière Bill Gates (98 mrds$).



Ce podium masque une dégringolade des fortunes personnelles en quelques jours, souligne le journal économique. Les bourses mondiales s'effondrent et avec elles le prix des actions des entreprises dont ils sont les principaux actionnaires et qui constituent leur patrimoine. Quelque 700 mrds€ se seraient ainsi évaporés de leurs poches portant le nombre de milliardaires dans le monde, selon Forbes, de 2321 à 2095 entre mars 2019 et mars 2020.