La nouvelle constitution tunisienne entre en vigueur

"La Constitution entre en vigueur à partir de l’annonce des résultats définitifs, de sa promulgation par le président et sa publication au journal officiel", a précisé Farouk Bouasker.Le texte reste très controversé et instaure notamment une présidentialisation du régime qui existe de fait depuis la prise des pleins pouvoirs par Kaïs Saïed voici un an, le 25 juillet 2021 . Aucune procédure de destitution du Président de la République n'est ainsi prévue et le chef de l'Etat nommera les ministres, à commencer par le premier d'entre eux, sans nécessité d'un vote de confiance au Parlement. Il dispose également d'un droit de révocation de leurs portefeuilles.La principale nouveauté de cette loi fondamentale venant remplacer la constitution de 2014 née après la révolution, est la création d'une seconde chambre, l'Assemblée nationale des régions et des districts, dont les membres seront désignés par les conseils régionaux (suffrage indirect). Elle viendra contrebalancer l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), élue au suffrage universel. Les deux-tiers des voix des membres de deux chambres du Parlement réunies seront nécessaires pour adopter une motion de censure contre le gouvernement.Elle fixe également le nouveau mode de scrutin pour les prochaines législatives qui doivent se tenir le 17 décembre 2022.Lire aussi: L'UGTT et l'UTICA signent un "contrat social" avec le gouvernement tunisien