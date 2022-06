La moitié des migrants irréguliers arrive dans l'UE par la route des Balkans occidentaux

MEDITERRANEE. Frontex a enregistré 86 420 entrées irrégulières entre janvier et mai 2022 aux frontières extérieures de l'Union européenne. Dans un communiqué publié lundi 13 juin 2022, l'agence européenne de garde-frontière et de garde-côtes précise que ce chiffre représente une progression de 82% par rapport au cinq premiers mois de l'année 2021. Sur le seul mois de mai 2022, la hausse est de 75% avec 23 500 entrées.

Les plus fortes progressions ont été enregistrées via les frontières de l'Europe de l'Est (+447%) mais avec seulement 2 155 réfugiés.



Les plus de 5,5 millions d'Ukrainiens ayant fui leur pays pour se rendre dans un des vingt-sept États membres ne sont pas considérés comme des entrées illégales et donc n'entrent pas dans ces données.



Selon l'Agence, "les routes migratoires les plus actives vers l'UE ont été celles des Balkans occidentaux, de la Méditerranée centrale et de la Méditerranée orientale". La route des Balkans occidentaux, à elle seule, a connu une progression de 167% avec 40 675 franchissements illégaux (principalement des Syriens et des Afghans), soit la moitié du nombre total des entrées enregistrées (voir tableau ci-dessous).



"Ce chiffre est près de trois fois supérieur à celui de la même période de l'année dernière. Les principales nationalités présentes sur cet itinéraire sont les Syriens et les Afghans. La plupart des personnes détectées se trouvaient déjà depuis un certain temps dans les Balkans occidentaux avant de chercher à entrer dans l'UE", précise l'agence.



Les détections à Chypre se trouvent également en forte hausse (+213%) d'une année sur l'autre. Elles ont représenté deux franchissements illégaux sur trois sur cet itinéraire.