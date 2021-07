La maison de couture italienne Etro entre dans le giron du groupe LVMH

ITALIE / FRANCE. la maison de couture familiale italienne Etro (284 M€ de chiffre d'affaires en 2019) a signé un accord de cession avec la société de capital-investissement franco-américaine L Catterton (30 mrds€ de capitaux propres). L Catterton Europe, cofondée par Catterton, LVMH et le fonds Financière Agache de la famille Arnault, va acquérir, d'ici à la fin de l'année 2021, une participation majoritaire dans son entreprise, alors que la famille Etro conservera une minorité significative. Gerolamo Etro, fondateur en 1968 de la société milanaise, sera nommé président d'Etro.



"Fort d'une expérience de plus de trente ans de partenariat avec des marques de luxe et de mode dans le monde entier, L Catterton aidera Etro à améliorer sa stratégie de marque afin d'élargir sa clientèle et d'atteindre les jeunes générations de consommateurs en continuant à interpréter son style de manière nouvelle et moderne, tout en s'étendant à de nouveaux secteurs et en renforçant ses racines italiennes. Ce partenariat permettra également à Etro de renforcer sa présence numérique et de favoriser son expansion mondiale, en mettant l'accent sur l'importante opportunité que représente l'Asie", précise un communiqué publié dimanche 18 juillet 2021 par Etro. Il n'indique aucun chiffre sur les pourcentages dévolus à chaque entité. Mais, selon le journal italien La Repubblica, le fonds L Catterton prendrait 60% du capital d'Etro et les quatre enfants de Gerolamo Etro (Ippolito, Jacopo, Kean et Veronica), qui contrôlent l'entreprise familiale actuellement, conserveraient chacun 10% des parts. D'autre part, toujours selon ce quotidien, la famille Etro resterait propriétaire de tous les actifs immobiliers liés à l'activité du groupe (siège social et magasins). Ceci valoriserait Etro (50 M€ de dettes à fin 2020) à environ 500 M€.